Asura: Dämonische Roguelike-Action aus Indien im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux) Screenshot - Asura (Linux)

Die mythologisch angehauchte Roguelike-Action Asura soll am 14. April 2017 für PC, Mac und Linux erscheinen, wie die indischen Entwickler von Ogre Head Studio mitteilen . Der Titel, in dem man als mächtiger Dämon wiedergeboren wird, um seinen eigenen Tod zu rächen, soll knapp zehn Dollar kosten und via Steam GOG und Humble Store erhältlich sein.Spielerisch werden prozedural generierte Skill-Trees mit mehr als 60 Fertigkeiten sowie fünf feindliche Festungen mit zufallsgenerierten Levels, haufenweise Beute und Widersacher, spannende Heldenduelle sowie drei freischaltbare Dämonen versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie in den folgenden Videos:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer