Cars 3: Driven to Win: Die Pixar-Boliden gehen wieder an den Start - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, Disney Consumer Products und Interactive Media haben erste Details zu Cars 3: Driven to Win bekannt gegeben. Das vom wiedereröffneten Studio Avalanche Software entwickelte Rennspiel soll parallel zum Filmstart der dritten Pixar-Raserei am 28. September 2017 für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch und Wii U an den Start gehen.Weiter heißt es: "Cars 3: Driven to Win nimmt die Handlung nach dem letzten großen Rennen des Films auf. Es setzt die Geschichte von Cars 3 durch neue actiongeladene Abenteuer fort, die den Spieler durch einen rasanten Wettkampf voller bekannter und neuer Gesichter führen. Spieler können sich Lightning McQueen und Cruz Ramirez anschließen, während diese sich auf ein Kräftemessen mit ihrem Rennfahrerrivalen Jackson Storm vorbereiten. Das Spiel beinhaltet mehr als 20 anpassbare spielbare Charaktere. Dazu gehören beliebte Helden aus dem Universum von Cars sowie eine neue Generation von Rennwagen. Spieler können zudem ihre liebsten Rennumgebungen aus einer Reihe berühmter Schauplätze der Filme auswählen, zum Beispiel Radiator Springs und die internationale Rennstrecke in Florida. Insgesamt stehen mehr als 20 einzigartige Rennstrecken an 13 verschiedenen Schauplätzen zur Wahl.Cars 3: Driven to Win bietet den Spielern das ultimative Rennspiel-Abenteuer. In sechs spannenden Modi können sie ihre Fahrkünste bis zur Perfektion trainieren und Herausforderungen abschließen. Zusätzlich können Spieler ihren Charakter anhand verschiedener Tests und Trainings weiterentwickeln. Dadurch können sie neue Modi, Rennstrecken, Charaktere und mehr freischalten. Außerdem können Spieler eine Vielzahl an Fähigkeiten meistern, darunter Driften, Turbo, Zweiradfahren, Rückwärtsfahren und Seitenrammen. Jeder einzigartige Modus und jede Fähigkeit erlauben es den Spielern, komplexere Spielmechaniken zu erkunden und Belohnungen für ihr Können zu verdienen. Auf dem Weg in die Hall of Fame verschaffen sich Spieler durch Training und Können einen Vorteil in einem Rennen, das jeder gewinnen kann.Zusätzlich können Spieler Cars 3: Driven to Win mit ihren Freunden oder alleine spielen, um alle für sie verfügbaren Rennarten und Modi zu meistern. Das jetzt schon vorbestellbare Spiel wird über einen lokalen Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm verfügen. Dies ermöglicht Spielern zu Hause gemeinsam im Team oder gegeneinander zu spielen. So können Freunde und Familie zusammen um die Wette fahren – kinderleicht und jederzeit."Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer