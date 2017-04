Traitor Nightly: Interview mit dem Großmeister eines Brettspiels: ein erzählerisches Experiment - 4Players.de

"Was, wenn Sieg und Niederlage, Kampf und Tod, nur Teile eines Rahmens wären, die wir nutzen können, wenn wir sie brauchen, und andernfalls einfach ignorieren?" Mit diesen Worten beschreibt Seth Alter ( Neocolonialism No Pineapple Left Behind ) die Motiviation hinter seinem aktuellen Projekt Traitor Nightly In diesem interviewt man Dr. Karvanos, den Großmeister des Brettspiels Traitor (Deutsch: Verräter), während man eine Runde gegen ihn spielt. Als Anführer verschiedener Rebellentrupps soll man dabei zehn Runden lang verhindern, dass Karvanos drei Burgen auf bestimmten Feldern errichtet. Die währenddessen gestellten Interviewfragen wählt man offenbar in einem normalen Dialogsystem und die Beschreibung von Traitor Nightly stellt die Frage, ob das, was man über den Großmeister erfährt, die eigene Spielweise beeinflusst.Nur etwa 30 Minuten soll das Experiment des interaktiven Erzählens dauern und Alter selbst bezeichnet sein digitales Brettspiel als "OK, schätze ich". Viele Leute würden es allerdings mögen und im Vordergrund stehe ohnehin das Kennenlernen des virtuellen Gegenüber.Wann Traitor Nightly erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Alter will es auf itch veröffentlichten, vielleicht auch auf Steam.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer