Lil Tanks: Kooperative Arcade-Action in Pixeln: Panzer-Prototypen retten die Welt vor Außerirdischen - 4Players.de

Lead Money Games hat Lil Tanks auf Steam veröffentlicht: horizontal scrollende Arcade-Action, in der man an Bord eines Panzer-Prototypen die Welt vor fiesen Aliens rettet. Der titelgebende und unzerstörbare Lil Tank (auf Deutsch: kleiner Panzer) steht dem Prototypen dabei jederzeit zur Seite und kann von einem zweiten Spieler gesteuert werden.Mechs, Flugzeuge, Geschütztürme und Bosse machen dem metallenen Duo an vier Schauplätzen zu schaffen. Zur Verteidigung rüstet man den großen Panzer mit Schilden, zusätzlichen Lasern und Raketen auf, wobei das aktuelle Level beim Ableben nicht zurückgesetzt wird, man einen neuen Versuch also stets gestärkt angeht.In vier Spielvarianten kämpft man entweder in der Kampagne, den Hardcore-Modus aktiviert man durch das Auflesen von Medaillen, im Endlos-Spiel besteht man so lange wie möglich, während man in Boss-duellen ausschließlich gegen die dicken Gegner antritt.Lil Tanks ist seit zwei Tagen für Windows, Mac und Linux auf Steam erhältlich.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer