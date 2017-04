Lost God: Action-Adventure macht sich für Steam-Greenlight bereit - 4Players.de

Screenshot - Game Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC) Screenshot - Lost God (PC)

Das schwedische Indie-Studio Time Stop Interactive bereitet gerade eine Steam-Greenlight-Kampagne für Lost God vor, wie die Kollegen von DualShockers berichten . Das seit zwei Jahren in Entwicklung befindliche Action-Adventure soll den Spieler noch in diesem Jahr in einen mysteriösen Wald entführen, in dem er zusammen mit anderen Ausgestoßenen und Verbrechern für seine Sünden büße.Dazu müsse er sich mutierten Kreaturen entgegenstellen, verfallene Ruinen erkunden, alte Artefakte bergen und am Ende dem titelgebenden Gott gegenübertreten. Kampf und Erkundung seien die Schwerpunkte des aus der Vogelperspektive dargestellten Abenteuers. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer