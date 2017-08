Battlefield 1: In The Name Of The Tsar: Termin steht fest; HDR10-Unterstützung bestätigt - 4Players.de

Am 5. September 2017 beginnt für Premium-Pass-Besitzer von Battlefield 1 der zweiwöchige Vorabzugang zu Battlefield 1: In the Name of the Tsar . Ab dem 19. September 2017 steht die bis jetzt umfangreichste Battlefield-Erweiterung für alle Spieler zum Kauf zur Verfügung. Die Erweiterung umfasst sechs Karten (einschließlich der kürzlich veröffentlichten Lupkow-Pass-Karte), neue Waffen, weitere Fahrzeuge, den Versorgungsabwurf-Modus und die russische Armee.Darüber hinaus fügt das In-the-Name-of-the-Tsar-Update noch HDR10-Unterstützung hinzu: "Durch HDR (High Dynamic Range) ist die Optik von Battlefield 1 noch atemberaubender, wenn du über die erforderliche Technik (einen Bildschirm mit HDR-Unterstützung und eine Konsole oder einen PC mit HDR-Funktionalität) verfügst. Dank besserer Kontrastverhältnisse und einer erweiterten Farbpalette ist eine noch realistischere, umfassendere und natürlichere Optik möglich. Egal, ob auf dem verschneiten Lupkow-Pass oder in den dunklen Gassen von Zarizyn - die hellen und dunklen Bereiche sind noch detaillierter und kommen der tatsächlichen Wahrnehmung durch das menschliche Auge noch näher."Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017