Battlefield 1: In The Name Of The Tsar: Für Premium-Pass- und Revolution-Käufer verfügbar; Hauptspiel-Patch - 4Players.de

PC: Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 9.00 MESZ.

Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 9.00 MESZ. PS4: Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 11.00 MESZ.

Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 11.00 MESZ. Xbox One: Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 13.00 MESZ."

EA und DICE haben die zweite Erweiterung Battlefield 1: In The Name Of The Tsar für Premium-Pass-Besitzer von Battlefield 1 bzw. Käufer der Revolution Edition veröffentlicht. Ab dem 19. September 2017 steht die bis jetzt umfangreichste Battlefield-Erweiterung für alle Spieler zum Kauf zur Verfügung. Die Erweiterung umfasst sechs Karten (einschließlich der kürzlich veröffentlichten Lupkow-Pass-Karte), neue Waffen, weitere Fahrzeuge, den Versorgungsabwurf-Modus und die russische Armee. Zugleich kommen mit der "Women's Batallion of Death" der russischen Armee die ersten spielbaren Soldatinnen und mit einem Säbel bewaffnete Husaren hoch zu Ross ins Spiel.Ansonsten steht noch ein Patch für das Hauptspiel zum Download bereit . Mit dem Update werden zudem die Spezialisierungen (sieben generelle und jeweils zwei klassenspezifische Perks) und HDR10-Unterstützung eingeführt. Patch-Notes liegen bisher nicht vor, sollen aber demnächst auf dieser Webseite verfügbar sein."Das Update wird auf allen Plattformen automatisch durchgeführt, daher werden die Multiplayer-Server am Dienstag, den 5. September zu den folgenden Zeiten nicht erreichbar sein:Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017