Golf for Workgroups: Golf-Projekt der Sub-Rosa-Macher in den Early-Access gestartet - 4Players.de

Devolver Digital und Indie-Studio Cryptic Sea ( Sub Rosa ) haben Golf for Workgroups als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht. Der Preis beträgt 4,99 Euro. "Golf for Workgroups ist ein komplett ausgestalteter Golfkurs-, Ball-, Spieler- und Golfkart-Simulator, der mit besonders viel Liebe für befriedigende Schwünge entworfen wurde. Bewegungsfreiheit ist dabei ebenso wichtig wie die Einhaltung des WASD-Industriestandards und eine vorbildliche Mouse-Bedienung. Und zur Krönung können bis zu vier Spieler gleichzeitig ihre Zweibeiner über eine texturierte Oberfläche im Look eines Lochs bewegen", heißt es vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer