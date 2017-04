Oh My Godheads: Early-Access: "Fang-den-Kopf-Actionspiel" für bis zu vier Spieler - 4Players.de

Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC) Screenshot - Oh My Godheads (PC)

Square Enix Collective und das Indie-Studio Titutitech haben Oh My Godheads als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro). Das Titel wird als "Sofa-Multiplayer-Spiel" für ein bis vier Spieler beschreiben. Es basiert auf der "Schnapp-dir-den-Kopf"-Mechanik: "Schnapp-dir-den-Kopf funktioniert wie Schnapp-dir-die-Flagge, allerdings ist die Flagge ein antiker Kopf, der lebendig, wütend und hinter dir her ist! Spieler treten gegen Freunde an, um diese verärgerten, lebhaften Köpfe zu fangen und sie zur Basis ihres Teams zurückzubringen ... wenn sie es denn schaffen", erklären die Entwickler. Oh My Godheads soll sich mehrere Monate lang in der Early-Access-Phase befinden, während das Team Feedback zur Balance sammelt und das Spiel weiter verfeinert wird. Die vollständige Veröffentlichung ist für Ende 2017 geplant."Das Spiel entstand aus einer Liebe für klassische Sofa-Multiplayer-Spiele aus den 90ern. Wir wollten dieses rasante und unterhaltsame Mehrspieler-Erlebnis in Oh My Godheads nachbilden, während wird vollständige 3D-Umwelten, mehr Taktik, mehr Tiefe und einen höheren Wiederspielwert hinzufügten", sagt Federico Sauret, einer der Geschäftsführer von Titutitech. "Oh, haben wir erwähnt, dass es auch explodierende Torten gibt?""Die Mittagspausen im Büro von Square Enix Collective sind seit der Erscheinung der frühen Spielversion im letzten Jahr ein Tumult aus Oh My Godheads-Wettkämpfen", sagt Phil Elliott, Director of Community & Indie Development bei Square Enix Collective. "Es ist fröhlich, laut und macht wahnsinnig viel Spaß! Wir freuen uns sehr, dass Spieler ab heute Oh My Godheads zu Hause spielen können."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer