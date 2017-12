Oh My Godheads: Couch-Multiplayer-Partyspiel für PC, PS4 und Xbox One

Das Indie-Studio Titutitech und Square Enix Collective veröffentlichen heute die Vollversion von Oh My Godheads für PC ( Steam ; ehemals Early Access), PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 14,99 Euro. Der Couch-Multiplayer-Titel (für bis zu vier Mitspieler) basiert auf der "absichtlich hektischen 'Fang-den-Kopf'-Mechanik", die im Prinzip mit Capture-the-Flag zu vergleichen ist, wobei die unterschiedlichen Köpfe über "Superfertigkeiten" verfügen. Im Einzelspielermodus kann man gegen computergesteuerte Charaktere antreten."Oh My Godheads ist das verrückteste Spiel, an dem wir je gearbeitet haben, aber der Wahnsinn hat seinen Grund", sagt Federico Sauret, einer der CEOs von Titutitech. "Wir hatten uns vorgenommen, den Spielspaß einzufangen, den so viele Couch-Multiplayer in den 90ern bereiteten, und dabei ging es darum, die Dinge so skurril wie möglich zu gestalten. Ein großer Teil davon ist es, dass wir jedem Kopf seine ganz eigene Persönlichkeit und eigene Fähigkeiten gegeben haben. Wenn das, was du einfangen willst, sich wehrt, während du deine Rivalen bekämpfen musst, ist es keine Wunder, dass es hoch hergeht.""Oh My Godheads hat auf den Events, auf denen wir es gezeigt haben, für viel Lärm gesorgt ... und einer Beschwerde, weil die Leute so viel lachten (...)", sagt Elliott. "Zu sehen, wie sich Gruppen von Freunden versammelten, um es zu spielen, und dabei so viel Spaß hatten, war ein Vergnügen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer