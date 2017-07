Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Spielmodi und Ninjutsu-Typen - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat weitere Details über Naruto to Boruto: Shinobi Striker bekanntgegeben. So können die beiden Haupt-Kampfmodi "Barrier" und "Flag" im 4-gegen-4-Modus gespielt werden. Im Barrier-Modus werden die beiden Teams in je ein offensives Team sowie ein defensives Team aufgeteilt, um den Boss zu besiegen. Im Flag-Modus müssen die Teams die Flagge des jeweils anderen Teams erobern, um ihr Territorium zurückzugewinnen. Nebenmissionen wie Begleitung, Auslöschung und Unterwerfung können ebenfalls mit anderen Spielern abgeschlossen werden.In Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC, PS4 und Xbox One) liefert man sich 4-gegen-4-Online-Kämpfe in 3D-Arenen und wählt dabei aus vier verschiedenen Typen von Ninjutsu. Nahkampf-Klassen mit Charaktertypen wie Naruto Uzumaki, Kakashi Hatake und Pan haben mächtige sowie schnelle Attacken im Repertoire. Shinobi Striker beinhaltet aber auch Distanzkampf-Klassen mit Typen wie Sasuke Uchiha, Itachi Uchiha und Konan, die allesamt kraftvolle Distanzangriffe beherrschen. Verteidigungs-Klassen verkörpert von Typen wie Kisame Hoshigaki sind in der Lage, viele Treffer einzustecken. Darüber hinaus gibt es noch die Heilungs-Klassen wie Sakura Haruno, die sich selbst und ihre Mitstreiter heilen können.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer