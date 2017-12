1. Session: 21:00-24:00 (Freitag)

2. Session: 10:00-13:00 (Samstag)

3. Session: 18:00-21:00 (Samstag)

4. Session: 02:00-05:00 (Sonntag)

Mitte Dezember wird ein geschlossener Betatest von Naruto to Boruto: Shinobi Striker auf PlayStation 4 stattfinden. Interessierte Spieler können sich bis zum 8. Dezember hier anmelden . Der "Online-Ninjakrieg" findet zu folgenden Zeiten statt:In dem von Soleil Ltd. entwickelten Actionspiel treten zwei Teams mit je vier Spielern gegeneinander an. Ziel ist es, Elite-Ninjameister zu werden. Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgersicht), damit man "die Vertikalität der Arena-Umgebungen durch vertikales Rennen und Springen auf höhergelegene Ebenen" ausnutzen kann. Bekannte Charaktere und Teams aus der Serie, einschließlich Naruto, Sasuke und Team 7, sind dabei. Naruto to Boruto: Shinobi Striker wird "Anfang 2018" für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2017 Trailer