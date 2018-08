Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Trailer zum Verkaufsstart und Infos zur Ninja-Liga des Anime-Kampfspiels - 4Players.de

Aktualisierung vom 31. August 2018, 9:28 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. August 2018, 14:29 Uhr:

Zum heutigen Start von Naruto to Boruto: Shinobi Striker hat Bandai Namco auch Einzelheiten zur parallel startenden Ninja-Liga veröffentlicht: "In der neu bekanntgegebenen Ninja-Liga können Spieler online gegen andere Shinobi antreten und so die globale Rangliste erklimmen. Die erste Liga beginnt am 31. August und endet am 20. September. Für gewonnene Kämpfe erhalten Spieler sogennante 'Grade Points'. Die Kehrseite der Medaille: Verlieren Spieler ein Match, so reduzieren sich diese auch wieder. Durch besondere Leistungen innerhalb eines Kampfes können zusätzliche 'Grade Points' verdient werden.Es gibt verschiedene Ränge: D, C, B, A und den maximalen Rang 'S'. In jedem Rang gibt es fünf Klassen, die in 5 bis 1 unterteilt sind.Am Ende einer Ninja-Liga erhält jeder Spieler eine Belohnung, die auf der finalen Position des Spielers basiert.Belohnungen der ersten Ninja-Liga:Rang S: Spezieller 'Rang S'-Reward + 10x Valuable ScrollRang A: Spezieller 'Rang A'-Reward + 10x Quality ScrollRang B: 5x Quality Scroll + 5x Plain ScrollRang C: Ninja Remake Operation Seal + 10x Plain ScrollRang D: 5.000 Ryo + 5x Plain Scroll"Bei den "Rang A"- und "Rang S"-Rewards handelt es sich um exklusive neue Kostüme. Hier zudem die deutsche Fassung des gestrigen Launch-Trailers:Bandai Namco Entertainment und Soleil haben einen Trailer zum morgigen Verkaufsstart von Naruto to Boruto: Shinobi Striker veröffentlicht (siehe unten). Das Anime-Beat'em-Up wird ab dem 31. August 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein."NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER ist ein Multiplayer-Onlinespiel im Naruto-Universum. Du kannst gegen deine Lieblingscharaktere antreten und in aufregenden 3D-Umgebungen mit einem komplett neuen Grafikstil eine neue Art des Spielens entdecken. Kooperiere mit deinen Freunden, um dich zum Größten aller Ninjas aufzuschwingen", heißt es vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer