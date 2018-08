Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Trailer zum bevorstehenden Verkaufsstart des Anime-Kampfspiels - 4Players.de

Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC) Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC) Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC) Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC) Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC) Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC) Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC) Screenshot - Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC)

Bandai Namco Entertainment und Soleil haben einen Trailer zum morgigen Verkaufsstart von Naruto to Boruto: Shinobi Striker veröffentlicht (siehe unten). Das Anime-Beat'em-Up wird ab dem 31. August 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein."NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER ist ein Multiplayer-Onlinespiel im Naruto-Universum. Du kannst gegen deine Lieblingscharaktere antreten und in aufregenden 3D-Umgebungen mit einem komplett neuen Grafikstil eine neue Art des Spielens entdecken. Kooperiere mit deinen Freunden, um dich zum Größten aller Ninjas aufzuschwingen", heißt es vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer