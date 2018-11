Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Orochimaru stößt dazu - 4Players.de

In Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist Orochimaru als spielbarer Charakter für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Spieler, die den Season Pass oder den DLC 3 (Master Character Training Pack - Orochimaru) besitzen, können Orochimaru als Meister freischalten. Dadurch erhalten sie Zugang zu seinem Move-Set, Kostümen und Waffen (das Kusanagi) für den eigenen Ingame-Charakter. Darüber hinaus ist Orochimaru kostenlos für alle Spieler als eigenständiger Charakter spielbar.Bandai Namco: "Orochimaru wird als einer der intelligentesten Kämpfer angesehen, jedoch steckt er seine Zeit in ein düsteres Ziel - in das Geheimnis der Unsterblichkeit. Spieler können seine Fernkampf-Attacken 'Mehrfach-Schattenschlange' und 'Windversteck: Großer Durchbruch' nutzen, um das Kampfgeschehen aus der Ferne zu kontrollieren und dem gegnerischen Team großen Schaden zuzufügen. Wird Orochimaru in die Enge getrieben, kann er seine ultimative Attacke einsetzen: Beschwörung-Jutsu: Wiederbelebung. Diese Attacke belebt den ersten und zweiten Hokage und vereint sie in einem unglaublich machtvollen Angriff."Letztes aktuelles Video: Orochimaru DLC Trailer