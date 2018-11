Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Hashirama, Tobirama und Minato treten dem Kader bei - 4Players.de

Hashirama Senju ist berühmt für sein Wood Style Ninjutsu und seine geheime Technik Shinsu Senju Veritable 1000 - Armed Kan'on, die tausend Steinfäuste beschwört, um auf die Feinde niederzuprasseln:





Tobirama Senju ist ein 'Water Style Ninjutsu'-Spezialist, was ihm erlaubt seine Gegner auf großer Distanz zu treffen. Seine geheime Technik, die Tandem Paper Bomb, löst eine enorme Explosion auf dem Schlachtfeld aus und fügt Gegnern großen Schaden zu:





Minato Namikaze, der vierte Hokage und Vater von Naruto, gilt aufgrund seines Space and Time Ninjutsu als der schnellste Shinobi aller Zeiten. Die SpielerInnen können seinen charakteristischen Zug, das Rasen-Flash Super-Circle Dance Howl Stage Three und sein Teleportations Jutsus nutzen, um das Schlachtfeld zu überqueren:







Das Beat'em-Up ist seit Ende August auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) erhältlich.