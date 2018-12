Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Download: Demo für PlayStation 4 - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat eine zeitbegrenzte Demo von Naruto to Boruto: Shinobi Striker für PlayStation 4 im PSN veröffentlicht. Die Demo wird bis zum 31. Januar 2019 zur Verfügung stehen. Die Speicherdaten der Testversion sind beim Kauf der Vollversion übertragbar. Testversionen für PC und Xbox One wurden nicht erwähnt.Die Demo bietet Zugriff auf das Tutorial sowie den Schnellspiel- und Ninja-League-Modus, um online gegen andere anzutreten. Neben den vier spielbaren Charakteren Naruto, Sasuke, Sakura und Yamato kann auch ein eigener Ninja-Avatar erstellt werden. Außerdem ist der neue Überlebenstrainings-Modus verfügbar. Dort treten sechs Spieler gegeneinander an und sammeln Punkte, indem sie die anderen eliminieren. Das Spiel endet nach einer bestimmten Zeit oder wenn eine bestimmte Punktzahl erreicht wurde. Die drei besten Spieler jedes Matches erhalten Ranglistenpunkte.Letztes aktuelles Video: Hashirama Senju Charakter-Trailer