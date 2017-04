Serious Sam's Bogus Detour: Retro-Version des ersten Shooter-Teils von Crackshell - 4Players.de

Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC) Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC) Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC) Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC) Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC) Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC) Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC) Screenshot - Serious Sam's Bogus Detour (PC)

Der unabhängige Entwickler Crackshell (Hammerwatch), die Serien-Schöpfer von Croteam (Serious Sam) und das Spiele-Label Devolver Digital (Publisher) haben Serious Sam's Bogus Detour für PC angekündigt - eine Art Retro-Version des ersten Teils der Shooter-Serie. Aus der Draufsicht-Perspektive (à la Hotline Miami ) kämpft man sich durch mediterrane Schauplätze, Biowaffen-Labore und eine Mondbasis. Dabei zerstört man entweder alles im Alleingang oder man zieht mit bis zu vier Spielern kooperativ (online) durch die Levels. Dazu gibt es Versus- und Survival-Varianten (für bis zu 12 Spieler) sowie Mod-Unterstützung (inkl. Editor)."Unser Jungs aus der R&D-Abteilung haben nach Wegen gesucht, die derzeit total angesagte Indie-Bewegung mit der bewährten Profit-Formel der Serious Sam-Spiele zu verbinden. Und es scheint fast so, also hätten sie mit Serious Sam's Bogus Detour einen sauberen Touchdown erzielt", erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker.Letztes aktuelles Video: Trailer