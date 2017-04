Ghost Recon Wildlands: Narco Road: Erweiterung für Season-Pass-Inhaber erhältlich - 4Players.de

Die erste Erweiterung " Narco Road " für Ghost Recon Wildlands ist fortan plattformübergreifend für alle Season-Pass-Inhaber erhältlich. In dem Donwloadinhalt müssen drei Schmugglergangs infiltriert werden, die allesamt von "El Invisible" angeführt werden. Die Spieler arbeiten sich durch die Reihen der Gangs nach oben, um das Vertrauen des Anführers zu erlangen. Um an El Invisible heranzukommen, müssen die Spieler das Vertrauen von drei Bossen gewinnen."Um sich den Respekt der Bosse zu verdienen, können die Spieler mehr als 15 Kampagnenmissionen abschließen. Zu diesen neuen Story-Missionen kommen vier neue Arten an Nebenmissionen und Renn-Herausforderungen (...) Das Abschließen dieser Aktivitäten wird den Spielern Ruhm und Follower einbringen. Je mehr Follower die Spieler erlangen, desto mehr Interesse wird ihnen seitens der Gang-Anführer entgegengebracht und desto eher wird es ihnen gelingen, El Invisible zu Fall zu bringen." Narco Road bietet außerdem vier Outfits, neun neue Waffen und vier weitere Fahrzeugarten (Monstertrucks, nitro-geladene Muscle Cars, Motorräder und Kunstflugzeuge).Season-Pass-Inhaber erhalten eine Woche früher Zugang zu Narco Road, bevor die Erweiterung am 25. April für alle Spieler erhältlich sein wird.Letztes aktuelles Video: Trailer