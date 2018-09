Romancing SaGa 3: HD-Remaster auch für PC, PS4, Switch und Xbox One; zunächst nur für Japan - 4Players.de

Bei der Tokyo Game Show 2018 verriet Square Enix Neuigkeiten zu zwei Romancing-SaGa-Spielen. Demnach bereitet der Publisher für Anfang 2019 den HD-Remaster von Romancing SaGa 3 für PC, PlayStation 4, Switch, Vita, Xbox One und mobile Geräte in Japan vor. Bis dahin soll der Free-to-play-Titel "Romancing SaGa Re; Universe" auf Android- und iOS-Geräte im Land der aufgehenden Sonne erscheinen. Beide Titel sind kurz im folgenden Trailer zu sehen.Das Rollenspiel Romancing SaGa 3 erschien ursprünglich für das Super Nintendo. Square Enix hat nicht erwähnt, ob der HD-Remaster auch in westlichen Arealen erscheinen soll, aber bereits im vergangenen Jahr hieß es, dass die überarbeitete Neuauflage von Romancing SaGa 3 auch in westlichen Gefilden erhältlich sein soll - damals war nur von der Vita-Version die Rede ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2018 Trailer