Death Squared: Multiplayer-Rätselspiel für bis zu vier Spieler - 4Players.de

SMG Studio hat Death Squared am 14. März 2017 für PC , PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In dem Multiplayer-Rätselspiel, das aber auch solo gespielt werden kann, sollen Zusammenarbeit, Kommunikation und Roboter-Explosionen im Vordergrund stehen."Beweise deine Teamfähigkeit in Death Squared indem du zusammen Rätsel löst oder beim versuch stirbst! Jeder Spieler muss seinen Roboter zu einem farbcodierten Ziel führen, aber der Weg zum Ziel ist mit tödlichen Fallen und Gefahren bestickt. Teams brauchen enge beobachtungs- und kommunikations- Fähigkeiten um einander am Leben zu erhalten und gemeinsam eine Lösung zu finden. Absolviere die Hauptkampagne im Einzelspieler oder zu zweit oder spiele den Vier-Spieler-Party-Modus für die ultimative teamwork- Herausforderung! Für diejenigen, die nicht genug bekommen können gibt es die 'Vault' die zusätzliche Experimente für die Mutigen enthält."Letztes aktuelles Video: Trailer