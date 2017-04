Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif: Trailer zum Remake des zweiten Teils der Nordlandtrilogie - 4Players.de

Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PC)

United Independent Entertainment GmbH und die Crafty Studios haben einen Trailer zu Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif veröffentlicht. Sternenschweif ist ein Remake des klassischen zweiten Teils der Nordlandtrilogie (Das Schwarze Auge). Das Rollenspiel basiert auf dem DSA-Regelwerk und bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem in isometrischer Ansicht. Unterschiedliche Rassen- und Charakterklassen sowie Dutzende Talente und Zauber werden versprochen. Sternenschweif befindet sich seit November 2016 in der Early-Access-Phase bei Steam (englischer Titel: Realms of Arkania: Star Trail)."Die vereinten Orkstämme haben eine Invasion der Region Thorwal versucht, sind jedoch an einer Gruppe tapferer Abenteurer gescheitert. Jedoch haben sie sich nun westwärts gewandt und schwächer verteidigte Gegenden angegriffen: Lowangen wird belagert und das Svellttal ist niedergebrannt. Ein Elfenbotschafter ruft die Gruppe in die Stadt Kvirasim. Dort muss scheinbar ein Artefakt, das als Salamanderstein bekannt ist, wiedererlangt werden, um die Rassen der Elfen und Zwerge gegen den gemeinsamen Feind zu vereinen. Doch auch andere Mächte sind am Salamanderstein interessiert ... Aber der Auftrag stellt sich als schwieriger als erwartet heraus: Als die Gruppe in eine verlassene Zwergenmine vordringt, in der die Antworten auf ihre Fragen zu finden sein sollen, stellt jemand klar, dass eine Zusammenarbeit der zwei Rassen in diesem Land nicht erwünscht ist."Letztes aktuelles Video: Teaser