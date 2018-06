Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif: PS4-Fassung des Rollenspiels veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4) Screenshot - Das Schwarze Auge: Nordlandtrilogie - Sternenschweif (PS4)

Anspruchsvolles Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen in isometrischer Ansicht

Handgefertigte Städte und Dungeons können in Egoperspektive erkundet werden

Meistere Dutzende Talente inklusive Kampf- und Zauberfertigkeiten

Triff unzählige verschrobene Charaktere

Gestalte deinen eigenen Rollenspielcharakter und verwalte deine Gruppe

Plane deine umfangreichen Reisen durch die Spielwelt im Detail

Basiert auf den DSA-Regeln und ist eine Mischung aus V3 und V4

Zur Umsetzung heißt es: "Das erfolgreichste deutsche Pen & Paper Rollenspiel präsentiert sich in neuer Grafikpracht in prächtigem 3D. Zahlreiche spielerische Verbesserungen wurden eingebaut, altbewährte und beliebte Features beibehalten. So wurde die Konsolenversion komplett optimiert, sowohl im Gameplay Bereich als auch im Bereich der Steuerung, damit Spieler rund um den Globus in den Genuss des Klassikers kommen." Hier ein paar Spielaufnahmen der PS4-Fassung:Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser