Namco Museum: Ganz ohne Untertitel für Switch angekündigt - 4Players.de

"PAC-MAN

Dig Dug

Galaga

Galaga '88

The Tower of Druaga

Rolling Thunder

Rolling Thunder 2

SkyKid

Splatterhouse

Tank Force



Auch Switch-Besitzer können bald in der Historie alter Spielhallen-Schätzchen stöbern: Bandai Namco kündigt an, dass die Oldie-Spielesammlung Namco Museum im Sommer für Switch erscheint. Diesmal bekommt der Name keinen Untertitel - vielleicht um davon abzulenken, dass ähnliche Sammlungen bereits für zahlreiche andere Systeme erschienen sind. Folgende Titel sind laut Pressemitteilung enthalten:NAMCO MUSEUM versetzt den Spieler zurück in die Zeit, als münzenschluckende Arcade-Automaten den Markt beherrschten und ermöglicht ihm eine wahrhaft nostalgische Erfahrung. Dank der Nintendo Switch und eines Online-Ranking-Systems wird es möglich sein, jederzeit und überall andere Spieler auf der Welt herauszufordern und sich einen Platz in den obersten Rängen der einzelnen Titel zu erkämpfen. Für das ganz besondere Retro-Feeling ist es zudem auch möglich, die Switch vertikal aufzustellen und sie so zu einem Miniatur-Automaten umzuwandeln, wodurch das originale Arcade-Format wieder zu neuem Leben erweckt wird. NAMCO MUSEUM bietet zudem auch einen Challenge-Modus, welcher für jedes Spiel neue Herausforderungen bietet und den beliebten Klassikern einen frischen Touch verleiht."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer