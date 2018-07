Namco Museum: Arcade Pac mit Pac-Man Championship Edition 2 Plus für Switch - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat das "Namco Museum Arcade Pac" exklusiv für Switch angekündigt (Termin: 28. September). In dem Spielepaket sind Namco Museum als auch Pac-Man Championship Edition 2 Plus enthalten.Der Publisher schreibt: "Namco Museum bietet pure Nostalgie und einige der größten Spiele, die 1980 einen wahren Arcade-Wahnsinn ausgelöst haben: Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Galaga '88, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Splatterhouse, Tank Force und Skykid. (...) In Pac-Man Championship Edition 2 Plus können die Spieler sowohl alleine als auch mit Freunden im Koop-Modus spielen. Dieser ist exklusiv auf Nintendo Switch verfügbar. Wird dabei ein Spieler von einem Geist gefangen, kann der andere Spieler ihn retten."