Kirbys Blowout Blast: 3DS-Snack des hungrigen Kampfknödels im eShop gestartet - 4Players.de

Noch vor seinem nächsten Switch-Auftritt stattet Nintendos kugelrunde Knuffkugel dem 3DS einen Besuch ab: Seit gestern lässt sich sein Download-Abenteuer Kirbys Blowout Blast im eShop für 6,99 Euro erwerben. Der Action-Knobler basiert auf dem Minispiel „Kirbys 3D Arena“ aus Kirby: Planet Robobot und ist eine verbesserte, eigenständige Version, die laut dem mit Wortspielen gespickten Start-Trailer und der Pressemitteilung mit neuen Inhalten gefüllt wurde:Kämpfe dich durch über 25 Stages, die sich bequem unterwegs spielen lassen, und erziele einen möglichst hohen Highscore! Sauge deine Gegner auf, dann wirf sie auf andere Gegner – und erhalte dafür jede Menge Punkte! Je mehr Gegner du aufsaugst, desto mehr Feuerkraft erhältst du! Lass einen mächtigen Durchschlagstern auf deine Gegner los, um ganze Truppen von Bösewichten auf einmal zu beseitigen, oder mache einem einzigen Gegner mit einem flotten Wurfstern das Leben schwer. Um einen besonders hohen Highscore zu erreichen, musst du mehrere Angriffe aneinanderreihen! Erlebe aufregende Bosskämpfe gegen grimmige Gegner aus dem Kirby-Universum!Führe Kirby möglichst schnell ans Ende jeder Stage – es gilt, keine Zeit zu verlieren! Spiele dich an die Spitze der Rangliste, indem du alle Münzen sammelst und deine Gegner in möglichst wenigen Zügen besiegst. Schaffst du es, alle Gegner zu besiegen, ohne Schaden zu nehmen, erhältst du Bonuspunkte – also mach deine Gegner fertig!Am Ende jeder Stage erhältst du eine Trophäe aus Bronze, Silber, Gold oder gar Platin, je nachdem, wie gut du dich geschlagen hast. Erhältst du für jede Stage eine Gold-Trophäe, kannst du schwierigere Level freischalten, die deine Platformer-Fähigkeiten und dein Können als Scharfschütze auf die Probe stellen.Du kannst kompatible amiibo der Kirby-Serie (separat erhältlich) scannen, um entsprechende Statuen in der Levelauswahl freizuschalten, die neue Hintergrundmusik bieten. Insgesamt sind vier Statuen erhältlich: Kirby, Meta-Knight, König Dedede und Waddle Dee. Auch die zwei Spezialstatuen Robobot-Panzer und Susi können freigeschaltet werden, wenn StreetPass-Daten aus Kirby: Planet Robobot auf deinem System der Nintendo 3DS-Familie vorhanden sind. Sauge deine Gegner auf und besiege alle Bösewichte so schnell wie möglich – in „Kirby’s Blowout Blast“, einem rasanten 3D-Action-Puzzler, der exklusiv im Nintendo eShop für Systeme der Nintendo 3DS-Familie erhältlich sind."