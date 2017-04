HEVN: Alleine in einem fremden Sternsystem: Science-Fiction-Abenteuer inspiriert von Deus Ex und System Shock - 4Players.de

Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac)

Die Welt des Jahres 2128 bietet Sebastian Mar keine Perspektive und so begibt er sich auf eine gefährliche Mission in ein fernes Sternsystem. Er soll auf einem Planetoiden Bergbau betreiben, doch so einfach ist das selbstverständlich nicht... Die zwei Entwickler des in Seattle ansässigen Studios Miga haben sich von Deus Ex und System Shock inspirieren lassen, als sie HEVN erdachten, das "eine komplexe und menschliche Geschichte" erzählen soll.Was der Titel bedeutet, bleibt vorerst offen. Im Englischen steht das phonetisch ähnliche heaven für den metaphorischen Himmel. Der Ort, an den es Sebastian verschlägt, scheint davon allerdings weit entfernt, denn eine unwirtliche Umgebung sowie "politische Gefahren" machen ihm dort zu schaffen.Sein Arbeitsplatz soll ein detaillierter Schauplatz mit Tag-/Nachtwechsel sein, an dem man Zeitschriften lesen, verschiedene Sachen tragen, diverse Maschinen benutzen und sich mit Robotern unterhalten kann. Außerirdische Pflanzen und Tiere dienen als Nahrung, während man auch mit Freunden und Familie in der Ferne kommunizieren und ihnen sogar Geld schicken kann. Das benötigt Sebastian allerdings auch selbst, immerhin soll man sich nicht nur um seine Gesundheit kümmern, sondern auch seinen Geisteszustand im Blick behalten.Magi will moderne Survival-Elemente mit einer filmischen Erzählweise verbinden. Mit den folgenden Worten beschreibt einer der Entwickler, Mat Mathews, die Ambitionen: "Für ein kleines Studio wie unseres ist AAA-Grafik etwas, das wir nicht erreichen können. Wir sparen allerdings weder Geld noch Zeit, wenn es um die Geschichte, unsere Charakter-KI und die interaktiven Möglichkeiten unserer Welt geht."HEVN soll bis Mitte dieses Jahres für Windows und Mac veröffentlicht werden. Auf Greenlight bittet Magi derzeit um Unterstützung, damit der Titel auf Steam erscheinen kann.Letztes aktuelles Video: Spielszenen "Gefangen"