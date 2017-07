HEVN: Nach Feedback zu Steam-Demo um einige Monate verschoben - 4Players.de

Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac) Screenshot - HEVN (Mac)

Ursprünglich sollte HEVN am 19. Juli erscheinen, doch Entwickler Miga hat das von Deus Ex und System Shock inspirierte Abenteuer auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Spiel soll zwar noch 2017 erscheinen, einen Termin gibt es derzeit allerdings nicht. Grund für das Hinausschieben des Termins sind Reaktionen auf die auf Steam erhältliche Demo. Genauer gesagt will Miga sowohl Spieltempo als auch Leveldesign und Benutzerführung überarbeiten."Ein kleines Team wie unseres kann es sich leider nicht leisten, viel Geld für QA [Qualitätskontrolle, Anm. d. Red.] auszugeben, weshalb uns das Veröffentlichen der Demo so wichtig war", erklärt Co-Creator Mat Mathews. "Die Steam-Community war außerordentlich hilfreich dabei Programmfehler aufzuspüren, während uns sowohl die Spieler als auch die Medien dabei geholfen haben, Tempo und Struktur des Spiels zu überdenken [...]."Die Demo soll laut eines weiteren Co-Creators, Larry Johnson, in den kommenden Wochen aktualisiert werden, damit man den Verlauf der weiteren Entwicklung verfolgen könne. Es sei nie gut einen Titel zu verschieben, "aber wir wollen die Verbesserungen mit unseren Spielern teilen".Mit HEVN will Miga moderne Survival-Elemente mit einer filmischen Erzählweise verbinden. Während Sebastian Mar auf einem fernen Planetoiden Bergbau betreibt, soll er auf einem detaillierten Schauplatz arbeiten und wohnen, wo er Zeitschriften lesen, verschiedene Sachen tragen, diverse Maschinen benutzen und sich mit Robotern unterhalten kann.Außerirdische Pflanzen und Tiere dienen ihm als Nahrung, während er auch mit Freunden und Familie in der Ferne kommunizieren und ihnen sogar Geld schicken kann. Das benötigt Sebastian allerdings auch selbst, immerhin soll man sich nicht nur um seine Gesundheit kümmern, u.a. durch die Einnahme von Medikamenten, sondern auch seinen Geisteszustand im Blick behalten.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Gefangen