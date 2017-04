NieR: Automata - 3C3C1D119440927: Erste Erweiterung mit Kostümen und Kolosseum-Herausforderungen angekündigt; Bosskampf gegen die Chefs von Square Enix und Platinum Games; zwei Videos - 4Players.de

DonDonat hat geschrieben: ? Heute 18:39

Ich hab Nier Automata mittlerweile 34h gespielt und glaube so 5 oder 6 Enden gesehen und bin doch schwer angetanWieso man den PC-Port von Bayonetta allerdings ein so großes Stück besser bewertet hat, als Nier Automata, verstehe ich immer noch nicht: in Sachen Tiefgang der Story und Umfang, ist Nier Automata doch ganz klar ein gutes Stück besser...?Ob man die DLCs für Nier Automata allerdings brauch, bezweifele ich doch schon etwas: dass mit den Arenen klingt nicht soo sinnvoll und die übersexualisierte Darstellung von 2 der 3 Protagonisten ist einer meiner Kritikpunkte am Spiel, der durch die neuen Kostüme auch nicht besser wird....