Code Vein: #PrepareToDine: "Hartes" Action-Rollenspiel mit Vampiren vom God-Eater-Team - 4Players.de

Das von Bandai Namco Entertainment angedeutete neue Projekt (" #PrepareToDine ") wurde in der aktuellen Famitsu via Gematsu bereits vorgestellt. Das Spiel wird Code Vein heißen und vom God-Eater-Team entwickelt. Es wird als "hartes bzw. schweres" Action-Rollenspiel mit Dungeon-Erkundung beschrieben und soll im nächsten Jahr auf nicht näher spezifizierten Plattformen erscheinen. Die Entwicklung (Basis: Unreal Engine 4) ist zu 35 Prozent abgeschlossen. Die offizielle Ankündigung soll am 20. April folgen."Code Vein" spielt in der nahen Zukunft, in der die Welt nahezu vollständig in Schutt und Asche liegt. In dieser düsteren Zukunft übernimmt man die Kontrolle über die "Revenants" (Vampire mit übernatürlichen Fähigkeiten) und versucht die "Wahrheit über die Welt" in Erfahrung zu bringen, da die "Revenants" beim transzendentalen Aufstieg ihre Erinnerungen verloren haben. "Revenants" leben in einer isolierten Gesellschaft ("Vein") und diejenigen, die es nicht schaffen, genug Blut zu finden, verwandeln sich in Monster ("Lost").Hauptsächlich wird man sich in Dungeons rumtreiben, ist dabei aber nicht alleine unterwegs. Die Entwickler erklären, dass das "Buddy-System" - zwei Charaktere in einem Dungeon - ein zentrales Spielelement sein soll, um ggf. den Schwierigkeitsgrad etwas abzumildern, aber es ist unklar, ob man kooperativ (mit zwei Spielern im Multiplayer) in die Dungeons hinabsteigen darf. "Revenants" sollen den Nahkampf mit Langschwertern, Einhandäxten oder Speeren bevorzugen. Die Spielwelt soll sich nahtlos erkunden lassen.