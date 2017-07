Code Vein: Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel von der Anime Expo 2017 - 4Players.de

Bei der Anime Expo 2017 hat Bandai Namco Japan weiteres kampfbetontes Videomaterial aus Code Vein veröffentlicht. Zu sehen sind vorwiegend Standard-Attacken. Das Action-Rollenspiel entsteht beim God-Eater-Team."Nach einer rätselhaften Katastrophe liegt die Welt in Trümmern. Inmitten der Zerstörung formiert sich die Geister-Gesellschaft der Verstorbenen. Ohne Erinnerung dürsten die Wiedergänger nach Blut, das ihnen die letzten Reste ihrer Menschlichkeit bewahrt - denn ohne das Blut verwandeln sie sich in Ghouls." Der Spieler soll sich zudem nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit anderen Kämpfern im Team gegen die Untoten behaupten können. Code Vein wird 2018 PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Anime Expo 2017 Spielszenen