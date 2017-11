Code Vein: Misbehave-Trailer

Bandai Namco Entertainment hat passend zu den Golden Joystick Awards 2017 den folgenden Trailer zu Code Vein veröffentlicht. In dem Third-Person-Action-Rollenspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Wiederkehrers. Zusammen mit einem der vielen verschiedenen Bewohner von Vein machen sich die Spieler auf, um verlorene Erinnerungen aufzudecken und aus dieser unwirtlichen Welt zu entfliehen. Code Vein erscheint 2018 auf PC (digital), PlayStation 4 und Xbox One.Zur Hintergrundgeschichte schreibt der Hersteller: "Nach einer katastrophalen geologischen Anomalie ist die Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammengestürzt. Riesige Wolkenkratzer, einst ein Symbol des Wohlstands, sind nur noch ein Grabstein der Menschheit, durchbohrt von den Dornen des Urteils. Im Zentrum der Zerstörung versteckt sich eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen namens 'Vein'. In dieser letzten Bastion kämpfen die Einwohner ums Überleben, gesegnet mit mächtigen Fähigkeiten, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben. Wer sich seinem Blutdurst voll und ganz ergibt, riskiert es, zu einem der Verlorenen zu werden - teuflische Ghule, die auch den letzten Rest der Menschheit zu verschlingen drohen."Letztes aktuelles Video: Misbehave Golden Joystick Awards 2017 Trailer