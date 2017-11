Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC)

Um in Code Vein zu überleben, müssen die Spieler auf besondere Angriffe zurückgreifen. 'Blutschleier' ermöglicht dem Spieler zusätzlich 'Ichor' zu erhalten, dieses wird für den Einsatz von anderen Fähigkeiten benötigt. 'Ivy Blood Veil' lässt zum Beispiel Hörner aus dem Boden schnellen, die Widersacher aus der Ferne durchbohren. Spieler haben die Möglichkeit, je nach Situation auf unterschiedliche 'Blutschleier' zurückzugreifen. Außerdem hat man die Möglichkeit, Waffen, Blutschleier und den Blutcode auf den eigenen Spielstil anzupassen. Jeder Blutcode bringt, je nach Träger, eine andere besondere Fähigkeit mit sich.Auf den folgenden Screenshots sind nicht nur Nicola Karnstein (der kleine Bruder von Mia) und der Gebirgspass 'Ridge of Frozen Souls' zu sehen, sondern auch einige Bilder aus dem Intro-Video, das bei dem japanischen Studio Ufotable entsteht.Zur Hintergrundgeschichte schreibt der Hersteller: "Nach einer katastrophalen geologischen Anomalie ist die Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammengestürzt. Riesige Wolkenkratzer, einst ein Symbol des Wohlstands, sind nur noch ein Grabstein der Menschheit, durchbohrt von den Dornen des Urteils. Im Zentrum der Zerstörung versteckt sich eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen namens 'Vein'. In dieser letzten Bastion kämpfen die Einwohner ums Überleben, gesegnet mit mächtigen Fähigkeiten, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben. Wer sich seinem Blutdurst voll und ganz ergibt, riskiert es, zu einem der Verlorenen zu werden - teuflische Ghule, die auch den letzten Rest der Menschheit zu verschlingen drohen."Code Vein ist ein Third-Person-Action-Rollenspiel, in dem die Spieler die Rolle eines Wiederkehrers einnehmen. Zusammen mit einem der vielen verschiedenen Bewohner von Vein machen sich die Spieler auf ein Abenteuer auf, um verlorene Erinnerungen aufzudecken und aus dieser unwirtlichen Welt zu entfliehen. Es erscheint 2018 auf PC (digital), PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Misbehave Golden Joystick Awards 2017