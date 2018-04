Code Vein: Details zur Hintergrundstory und neue Screenshots - 4Players.de

Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC) Screenshot - Code Vein (PC)

In dem Third-Person-Actionspiel Code Vein schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Wiedergängers. Diese unsterblichen Krieger wurden erschaffen, um gegen eine Bedrohung der Menschheit vorzugehen, welche nach dem 'Großen Einsturz', einem katastrophalen Ereignis, bei dem ein Großteil der Weltbevölkerung ausradiert wurde, erschienen ist. Leichen bekommen den "Biologischen-Organ-Regenerativen-Parasiten" injiziert, wodurch sie übermenschliche Fähigkeiten erhalten und von den Toten zurückkehren können, doch dafür müssen sie mit ihren Erinnerungen zahlen. Die Spieler müssen mit einem Kameraden in die Welt hinausziehen, um ihre Erinnerungen zurück zu gewinnen und irgendwie einen Ausweg aus dieser Welt finden.Zur Hintergrundstory schreibt der Publisher: "Nach seinem Kampf gegen die Königin erwacht der Protagonist an einem unbekannten Ort, inmitten einer zerstörten Stadt. Io ist bei ihm als er erwacht und weiß von den Kräften des Protagonisten, die verbrannten Blutquellen wiederzubeleben, welche überall in der Stadt zu finden sind. Blutquellen generieren Blutperlen, welche aufgrund ihres kraftsteigernden Effekts sehr begehrt sind. Die Seltenheit der Blutperlen sorgt für eine Machthierarchie, in der die Schwachen wie Sklaven behandelt werden. Io und der Protagonist werden von einer Gruppe Wiedergänger gefangen genommen. Nun wird der Protagonist dazu gezwungen, im Untergrund nach Blutperlen zu suchen, während Io als Geisel gehalten wird. Nachdem er den Untergrund verlassen hat, merkt der Protagonist, dass sich die Wiedergänger, aufgrund ihres Blutdurstes und eines injizierten Miasmas, auflösen. Die verlorenen Wiedergänger greifen den Protagonisten an, doch plötzlich erscheint Louis und unterstützt ihn im Kampf. Im Anschluss weist er ihm den Weg zur Basis."Letztes aktuelles Video: Jump Festa 2018 Trailer