Code Vein: Neue Infos zu Charakteren, Bossen und Schauplätzen des Action-Rollenspiels - 4Players.de

Bandai Namco hat zwei neue Charaktere, einen neuen Schauplatz und einen neuen Boss von Code Vein enthüllt: "Yakumo ist ein verlässlicher Gefährte, der sich im Kampf schützend vor seine Begleiter stellt. Seine Stärke verdankt er unter anderem seiner Entzugs-Attacke, die er mit Hilfe seiner Hunde ausführt. In seiner menschlichen Vergangenheit wurde Yakumo von Mido für schreckliche Experimente missbraucht, weshalb er Mido bis heute zutiefst verabscheut. Emily Su wurde gemeinsam mit Yakumo in Midos Militärbasis gefangen gehalten und ebenfalls zum Opfer für Experimente. In dieser Zeit hat sie eine starke Bindung zu Yakumo aufgebaut. Durch den 'Großen Einsturz' von ihr getrennt, macht sich Yakumo auf die Suche nach Emily Su.Spieler werden sich außerdem auf ihrer Reise in die Stadt des Flammenregens begeben. In der zerstörten Stadt wütet ein ewiges Feuer, das nur Asche zurücklässt. Die Dornen des Urteils winden sich durch die gesamte Stadt und Spieler werden sich ihren Weg durch riesige Flammenwände bahnen müssen. Der Glühende Radikale, einer der Verlorenen, ist nicht die einzige Kreatur, die in den lodernden Flammen auf sie lauert.Die Spieler von CODE VEIN erwarten mächtige Bosse. Einer von ihnen ist die Nachfolgerin der Klaue, eine furchterregende Kreatur, die ihr Gesicht hinter einer Maske verbirgt und ein riesiges, brennendes Schwert schwingt. Spieler müssen sich jedoch nicht nur vor den mächtigen Schwungangriffen in Acht nehmen. Kommen sie den Klauen oder ihren zwei Schwänzen zu nahe, verbrennen sie." Das Action-RPG erscheint 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam).Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer