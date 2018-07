Code Vein: Action-Rollenspiel des God-Eater-Teams auf 2019 verschoben - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat die Veröffentlichung von Code Vein auf 2019 verschoben. Als Begründung schreibt der Publisher: "CODE VEIN erfreut sich bisher großer Beliebtheit sowohl bei den Medien auch den Konsumenten. BANDAI NAMCO Inc. hat sich dennoch entschieden, noch weitere Zeit in die Entwicklung von CODE VEIN zu investieren, damit das Endprodukt den hohen Ansprüchen von Fans und Medien entspricht."Darüber hinaus teilt man mit, dass das Action-Rollenspiel des God-Eater-Teams auch nicht länger auf der gamescom 2018 spielbar sein werde. Erst vor einem Monat wurde noch der 28. September 2018 als Veröffentlichungstermin auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) genannt sowie die Inhalte der Sammleredition und Vorbestellerboni enthüllt (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Salvation of Destruction