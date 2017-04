Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System: Gerücht: Mini-Version des Super Nintendos in Entwicklung - 4Players.de

Nintendo soll (wenig überraschend) an einer Mini-Version des Super Nintendos arbeiten, dies will Eurogamer aus einer zuverlässigen Quelle in Erfahrung gebracht haben. Die Entwicklung soll bereits begonnen haben. Die TV-Konsole, die die Bezeichnung Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System tragen dürfte, soll pünktlich zu Weihnachten 2017 in den Läden stehen. Laut Eurogamer soll die Einstellung der Mini-NES-Konsole ( Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ) trotz der großen Beliebtheit (vielerorts ausverkauft) mit der SNES-Mini-Planung des Unternehmens in Verbindung stehen.Das Super Nintendo Entertainment System erschien am 15. August 1992 in Deutschland. Weltweit wurden 49,1 Mio. Exemplare abgesetzt. Das meistverkaufte SNES-Spiel war Super Mario World. Zu den populärsten Titeln zählten auch The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country, Street Fighter 2, Super Metroid, Megaman, F-Zero, Star Wing, Secret of Mana und Super Mario Kart.