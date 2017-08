adventureFAN schrieb am 22.08.2017 um 13:33 Uhr

Wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine Fuhre? Die Hoffnung stirbt zuletzt =P

Ich selbst hab mir eine bei Amazon gesichert, glücklicherweise direkt noch in der 1. Stunde.

Also hoffentlich kann ich, wie mein 10 jähriges Ich, am 29.09. wieder einen neuen Super Nintendo auspacken <3