Dead Cells: 2D-Action-Plattformer nach Metroidvania-Muster mit schweren Kämpfen - 4Players.de

Screenshot - Dead Cells (PC) Screenshot - Dead Cells (PC) Screenshot - Dead Cells (PC) Screenshot - Dead Cells (PC) Screenshot - Dead Cells (PC) Screenshot - Dead Cells (PC) Screenshot - Dead Cells (PC) Screenshot - Dead Cells (PC)

Motion Twin wird Dead Cells am 10. Mai 2017 in den Early Access bei Steam für PC schicken. Der Action-Plattformer nach Metroidvania-Muster mit dem Prädikat "rogue-like" soll intensive und schwere 2D-Gefechte bieten. Die Entwickler bezeichnen das Spiel selbst als "RogueVania". Die Kämpfe werden mit dem Begriff "Souls-lite" (angelehnt an Dark Souls) beschrieben und je nach Waffe verändern sich auch die Angriffsmöglichkeiten. Checkpoints wird es nicht geben, stattdessen wird man es nach dem virtuellen Ableben erneut versuchen dürfen, aber "permanente" Charakter-Upgrades wird man nicht verlieren. Umsetzungen für Mac und Linux sollen später folgen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer"However, in Dead Cells, death replaces the traditional backtracking mechanic of a metroidvania. At first, seemingly unreachable areas will be strewn across your path, but answers to these riddles will appear as you explore the island. Be it a key, a new acrobatic skill or a forgotten spell. Once uncovered, this knowledge will stay with you, allowing you to unlock new paths to your goal. Sick of the stinking sewers? Head over the ramparts and take a breath of fresh air! It's your skill, playstyle and of course the loot you find that will determine your path.""We're a cooperative with no boss that's been making F2P games for 15 years. It got to the point where we had to ask ourselves why we were doing it. After that there was no choice but to make something for us", sagt Sébastien Benard (Lead Designer). "We're taking two genres we all love, adding our little twist, and aiming for the best rogue-lite/metroidvania you've ever played. So far the feedback has been really positive, so we're really really excited to see people playing!"