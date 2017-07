Dead Cells: Early-Access-Update: Hello Darkness my old friend - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Dead Cells ist das (zweite) Update "Hello Darkness my old friend" an den Start gegangen. Mit dem Patch kommen eine neue Umgebung, zwei weitere Monster, die Dunkelheit-Mechanik, neue Waffen und zahlreiche Anpassungen im Wirtschaftssystem sowie bei der Balance ins Spiel. Außerdem wollen die Entwickler die Organisation der Levels deutlich verbessert haben. Die Liste mit allen Veränderungen findet ihr hier Kill, die, learn, repeat: Der Action-Plattformer nach Metroidvania-Muster mit dem Prädikat "rogue-like" soll intensive und schwere 2D-Gefechte bieten. Die Entwickler bezeichnen das Spiel selbst als "RogueVania". Die Kämpfe werden mit dem Begriff "Souls-lite" (angelehnt an Dark Souls) beschrieben und je nach Waffe verändern sich auch die Angriffsmöglichkeiten. Checkpoints wird es nicht geben, stattdessen wird man es nach dem virtuellen Ableben erneut versuchen dürfen, aber "permanente" Charakter-Upgrades wird man nicht verlieren.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer