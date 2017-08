Dead Cells: Who's Your Daily: Drittes Early-Access-Update bringt tägliche Herausforderungen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Dead Cells ist das dritte Update "Who's Your Daily" veröffentlicht worden. Mit dem Update kommen tägliche Herausforderungen ("Daily Run") ins Spiel. In einem festgeschriebenen Level und mit gleicher Beute dürfen die Spieler um einen Top-Platz in der täglichen Bestenliste kämpfen. Die Levels werden täglich neu erstellt. An "Daily Runs" kann man erst teilnehmen, wenn man einen bestimmten Meilenstein im normalen Modus erreicht hat. Ansonsten haben die Entwickler einige Verbesserungen an den Gold Perks, Bugfixes und Performance-Optimierungen vorgenommen ( Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer