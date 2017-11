Dead Cells: Brutal Update: Vierter Early-Access-Inhaltspatch läutet Verkaufsstart bei GOG.com ein - 4Players.de

Hatte Dead Cells nach dem GameTwo Beitrag geholt (war kurz danach irgendwann mal im Angebot) und kann die extrem positiven Reviews nicht so ganz teilen, zumindest VOR dem neuen Update: einige Level sind, dank Zufällig generiert, an manchen Stellen echt unfair und für bestimmte Ausrüstunges-Sets kaum zu bewältigen...Auch dass man keinerlei Chancen hat, nach dem Tod sein Zeug noch mal zu holen, stört mich irgendwie schon, als Souls Spieler.Dennoch finde ich den Preis, für die Menge an Content und den Spielspaß, den man dabei haben kann als sehr angemessen: gefällt mir in etwa 15h insgesamt doch noch sehr gut