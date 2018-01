Dead Cells: Rückblick auf die Early-Access-Updates; Preiserhöhung steht an; Konsolen werden versorgt

Die Entwickler von Dead Cells blicken im folgenden Video auf die in der Early-Access-Phase vorgenommenen Verbesserungen zurück. Sie gehen auf die täglichen Herausforderungen, das veränderte Tier-System (Brutality: Waffen außer Schilde; Tactic: aktive Fertigkeiten; Survival: Schilde) und die Mutationen sowie die Item-Upgrades ( jüngstes Update ) ein. Die Kernfeatures seien nun an Ort und Stelle und deswegen könnten sie nun an neuen Inhalten (Levels), an der grundlegenden Verbesserung und am Feintuning arbeiten. Außerdem wollen sie die Benutzeroberfläche und die "Challenge Rooms" überarbeiten. Umsetzungen für Mac und Linux sollen in den nächsten Monaten folgen.Der Preis von Dead Cells (Early Access) wird am Ende der Steam-Winteraktion angehoben. Aktuell wird das Spiel mit 25%-Rabatt für 12,74 Euro (normaler Preis: 16,99 Euro) angeboten. Danach wird das Spiel 19,99 Euro kosten. Die Steam-Winteraktion endet am 4. Januar 2018 um 19:00 Uhr. Eine weitere Preisanhebung am Ende der Early-Access-Phase ist wahrscheinlich.Last but not least wurde bestätigt, dass die Entwickler (Motion Twin) Kontakte zu sämtlichen Konsolen-Herstellern aufgenommen haben und das Spiel schon "ganz gut" auf allen Plattformen aussehen würde. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht. Weitere Details sollen 2018 folgen.Letztes aktuelles Video: VLOG 4 No more breaking the game We swear Maybe