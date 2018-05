Dead Cells: Baguette Update, August-Termin und Box-Version für PS4 und Switch - 4Players.de

Motion Twin hat das "Baguette Update" für Dead Cells (Early Access) veröffentlicht. Das Update #7 überarbeitet das Item-Upgrade-System "The Forge", die Benutzeroberfläche und die Balance. Außerdem werden legendäre Gegenstände und neue Möglichkeiten zur Anpassung von Gegenständen eingeführt. Die wichtigsten Verbesserungen werden hier erläutert. Das Change-Log findet ihr hier Das siebte Update (Baguette) gehört zu einer Reihe kleinerer Updates, die vor dem Early-Access-Ende bzw. dem Lore-Update auf Version 1.0 im August erscheinen sollen. Mit dem Early-Access-Ende soll der Verkaufspreis des Spiels angehoben werden. An den Mac- und Linux-Umsetzungen wird weiter gearbeitet, heißt es. Zwei bis vier Monate nach Verkaufsstart soll eine kostenlose Download-Erweiterung folgen, die viele neue Spielinhalte "zum Erkunden und zum Kämpfen" mit sich bringen wird.Die Early-Access-Version auf PC hat sich schon mehr als 700.000 Mal verkauft. In Zusammenarbeit mit Merge Games ist außerdem eine Box-Version von Dead Cells für PS4 und Switch geplant (Release: August 2018).Letztes aktuelles Video: Bens Spiele-Ausblick Mai