Dead Cells: Babel-Update (0.8) bringt deutsche Sprachunterstützung - 4Players.de

Was für ein Zufall, da schaue ich vor wenigen Tagen mal wieder in Dead Cells und direkt gibt es ein Update mit dt. SpracheAuch, wenn ich Dead Cells durchaus ziemlich gut finde, so habe ich dennoch etwas Kritik. Und zwar die Kombination aus Schwierigkeitsgrad, der selbst für mich als geduldigen Souls Spieler sehr hoch ist (manchmal sogar unfiar, weil dank Rouge Like ab und an super viele Gegner an einem Ort sind) und dem Ballancing der Ausrüstung. Manche Dinge wie z.B. ein überwiegender Teil der Schilde und Bögen sind einfach nicht zu gebrauchen, während andere wie z.B. die Eisbombe so gut sind, dass man bis zu einem gewissen Punkt sehr einfach vorankommt.Für den aktuell veranschlagten Preis, würde ich Dead Cells dennoch empfehlen: es sieht super aus, spielt sich schön flüssig und hat durchaus ne Menge Content. Da habe selbst ich als nicht unbedingt Fan der metroidvania Spielen Spaß