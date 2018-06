Dead Cells: Update #9 steht bereit: Mac-, Linux- und Mod-Unterstützung - 4Players.de

Für Dead Cells (Early Access) ist das neunte Update veröffentlicht worden. Fortan kann der Metroidvania-Plattformer auch auf Mac und Linux gespielt werden. Ansonsten wird noch Mod-Unterstützung in früher Form geboten. Die Mod-Dokumentation findet ihr hier Last but not least weisen die Entwickler darauf hin, dass der Preis nach dem Steam-Summer-Sale um fünf Dollar angehoben werden soll. Aktuell wird es mit 40%-Rabatt für 11,99 Euro angeboten . Dead Cells wird mit dem Lore-Update auf Version 1.0 im August den Early Access verlassen und auf PC, PS4, Switch sowie Xbox One erscheinen.'Dead Cells ist ein 'Rogue-lite', von 'Metroidvania' inspiriertes Action-Plattform-Spiel. Du erkundest ein weitläufiges Schloss, das sich stets verändert ... vorausgesetzt, du schaffst es, dich in Schlachten in 2D 'Souls-lite'-Manier an seinen Wächtern vorbeizukämpfen. Keine Checkpoints. Töten, sterben, aus Fehlern lernen ..."Letztes aktuelles Video: Bens Spiele-Ausblick