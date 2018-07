Dead Cells: Metroidvania-Plattformer erscheint am 7. August 2018 für PC und Konsolen - 4Players.de

Der Termin steht fest: Die Vollversion von Dead Cells wird am 7. August 2018 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Switch und Xbox One für 24,99 Euro erscheinen. Der Metroidvania-Plattformer ist derzeit im Early Access auf Steam und GOG.com erhältlich. Box-Versionen für PC, PS4 und Switch werden bei Signature Edition Games angeboten (zwischen 30 und 45 Euro).Die Release-Version wird 13 Levels, vier Bosse, knapp 80 Waffen & Fertigkeiten und vier Spezialfähigkeiten (Metroidvania Gear Lock Items) umfassen. Die PC-Version bietet außerdem noch den "Daily Run Modus" mit täglichen Herausforderungen und Bestenlisten. Zwei bis vier Monate nach Verkaufsstart soll eine kostenlose Download-Erweiterung folgen, die viele neue Spielinhalte "zum Erkunden und zum Kämpfen" mit sich bringen wird."'Dead Cells ist ein 'Rogue-lite', von 'Metroidvania' inspiriertes Action-Plattform-Spiel. Du erkundest ein weitläufiges Schloss, das sich stets verändert ... vorausgesetzt, du schaffst es, dich in Schlachten in 2D 'Souls-lite'-Manier an seinen Wächtern vorbeizukämpfen. Keine Checkpoints. Töten, sterben, aus Fehlern lernen ..."Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau