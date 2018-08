Dead Cells: ign.com stellt seinen Test nach Plagiatsvorwürfen offline und trennt sich vom Autor - 4Players.de

Kannachu schrieb am 08.08.2018 um 12:10 Uhr

Anscheinend hat das Filip Miucin schon einmal gemacht, bevor er nach IGN gekommen ist. Bei seinem FIFA18 Test soll er sich sehr stark am NintendoLife Test orientiert haben. Da hat er sich beim kopieren aber mehr Mühe gemacht und wenigstens etwas umformuliert, sodas es nicht aufgefallen is.

Jetzt is der Internetmob natürlich am suchen. Für Filip wirds das wohl in dieser Branche gewesen sein. Kein großer Verlust.