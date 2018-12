Dead Cells: Update 1.1 (PC): Benutzerdefinierter Modus und Entfernung der automatischen Gegner-Skalierung - 4Players.de

Für Dead Cells (auf PC) ist das Update 1.1 veröffentlicht worden. Dieses Update führt einen "Custom Game Mode" (benutzerdefinierter Modus) ein, in dem man nahezu alle Einstellungen (z. B. Startausrüstung, verfügbare Waffen, Anzahl der Tränke, Timer etc.) einer Partie selbst bestimmen kann.Außerdem haben die Entwickler viele Gegenstände und Mutationen überarbeitet, um sie interessanter bzw. nützlicher zu machen. Neben einer neuen Herausforderung (möglichst nicht von Gegnern getroffen zu werden) ist die automatische Anpassung/Skalierung der Gegner an die Stufe des Spielers komplett entfernt worden. Alle Levels haben nun einen festen "Schwierigkeitsgrad", der sich nicht mehr auf "seltsame Art und Weise" an die Stärke der Spielfigur anpassen soll. Das vollständige Change-Log findet ihr hier . Wann die Konsolen-Versionen versorgt werden sollen, ist nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Video-Test