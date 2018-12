Dead Cells: Eine Fortsetzung ist derzeit unwahrscheinlich - 4Players.de

Nach dem großen Erfolg mit Dead Cells wollen die Entwickler (Motion Twin) erstmal keine Fortsetzung in Angriff nehmen, sondern sich einem neuen Projekt widmen, das "anders" sein wird.Gegenüber Game Informer sagte Sébastien Bénard (Game Designer): "In Bezug auf eine Fortsetzung wissen wir mit Sicherheit, dass es keine gute Idee ist, sich auf seinen Erfolg auszuruhen. Wenn man einen großen Hit landet, ist es am besten, diese Energie zu nutzen, um etwas anderes zu machen. Ich glaube nicht, dass wir Dead Cells 2 machen werden. Wir sind offen für mehr Inhalte und eine stärkere Öffnung des [ersten] Spiels für die Community. Wenn wir Dead Cells 2 wirklich machen sollten, dann weil wir das Geld brauchen (lacht). Wir wollen uns jedoch nicht an das Gleiche klammern und ich denke, wenn wir zurückkehren sollten, dann wäre es etwas ganz anderes, kein Plattformer oder Roguelike in dieser Form."Für die PC-Version von Dead Cells ist kürzlich das Update 1.1 erschienen, mit dem ein benutzerdefinierter Modus eingebaut und die automatische Gegner-Skalierung entfernt wurde ( wir berichteten ). Eine kostenlose Download-Erweiterung soll folgen, die viele neue Spielinhalte "zum Erkunden und zum Kämpfen" mit sich bringen wird.Letztes aktuelles Video: Video-Test